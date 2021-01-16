Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 16 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 832’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665’e yükseldi.