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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti

16 Ocak 2021
türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu



Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 16 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 901’si semptomatik olmak üzere 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665’e yükseldi. Vefat sayısı 168 artarak toplamda 23 bin 832’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 16 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 832’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665’e yükseldi.





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16 Ocak 2021


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