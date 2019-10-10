Güney KıbrısKıbrısManşet

Özersay: ENİ’nin açıklaması olumlu bir gelişme

10 Ekim 2019

İtalyan şirketi ENİ, Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede gerginliğe neden olacaksa, kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bir süredir Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile birlikte sahada dengeyi sağlamaya dönük olarak ortaya koyduğumuz politikanın etkileri artık hissediliyor. İtalyan ENI şirketinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum” dedi.

Özersay, “2018 yılı içerisinde bahse konu şirket hem Türkiye’nin bu konularda ciddi olduğunu, hem de Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bir çözümden önce bu çalışmalar yapılacaksa bir uzlaşmaya hazır olduğumuzu bizzat görmüş, tecrübe edinmiştir. Umarım uluslararası şirketler de dahil bu konulardaki tüm paydaşlar Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye

Etiketler

İlgili Makaleler

Tatar: Bu hükümet ezber bozmuştur

10 Ekim 2019
ani-ölüm

Aniden rahatsızlanan 5 aylık bebek hayatını kaybetti

10 Ekim 2019

Türkiye’den “Maraş” tepkisi

10 Ekim 2019

Yoldan çıkan araç takla attı

10 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı