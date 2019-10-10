Kıbrıs

Mehmet Zeki Aslıhan’ın ölüm nedeni açıklandı

10 Ekim 2019
ani-ölüm

Yeniboğaziçi’nde sakin 78 yaşındaki Heather Kieler O’Callaghan ile Lefkoşa’da sakin 37 yaşındaki Ojeaga Harrison dün aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdiler.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre dün saat 07:00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Heather Kieler O’Callaghan (K-78) evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin Ojeaga Harrison (E-37) ise dün saat 15:30 sıralarında Hamitköy’de arkadaşına ait evde misafir olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Mehmet Zeki Aslıhan’ın ölüm nedeni açıklandı

Çatalköy’de denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanan Mehmet Zeki Aslıhan’ın ölüm nedeni açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim tarihinde saat 11.30 sıralarında denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mehmet Zeki ASLIHAN (E-83)’ın 10 Ekim tarihinde, Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu
olduğu tespit edildi.

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