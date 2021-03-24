Özersay: Elektronik bileklik her derde deva olarak gösterilmemeli

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektronik bileklik uygulamasının olumlu bir adım olduğunu ama “her derde deva” olarak görülmemesi ve gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Elektronik bileklik olumlu bir adımdır ama “her derde deva” olarak görülmemeli, gösterilmemelidir!

1) Yurt dışından gelip karantinaya giren bireyler elektronik bilekle de bir evde, bir otelde ya da bir yurtta yine karantinaya girecekler ve aynı süre zarfında izole olmaları gerekecek. Yani insanlar ülkeye girince hemen dışarı, piyasaya çıkıp ekonomiye katkı sağlamayacak.

2) Elektronik bileklik takılan bireylerin kalacakları evde veya öğrenci olması halinde yurtta kalacak ve denetleneceği için oralardan çıkmayacak belki ama aynı eve/yurda başka kişilerin gelip gitmesini devletin denetlemesi çok kolay değil. Orada ayrı bir risk almış olursunuz.

3) Ev karantinasına girecek kişilerin kendi evlerinde örneğin eşleri ya da diğer akrabaları ya da çocukları her gün işe ya da okula gidip geleceklerse, ev karantinasına giren kişinin bileklikle denetlenmesi ve evden çıkmaması pek bir anlam ifade etmez. Kişi adeta karantinasız sistem içerisine dahil edilmiş olur. Ev karantinasını evinde yalnız kalacak olanlara ya da evde yaşayan diğer isimlerle birlikte onların da rızasıyla topluca ev karantinasına girmeyi kabul edecek olanlara uygulama yoluna da gitseniz yukarıda ikinci maddede belirttiğim “eve gelip gidecek olanların” yaratacağı risk orada durmaya devam ediyor.

4) Yurt dışından gelenlerin girdikleri karantinanın ücreti zaten bir süredir kendileri tarafından ödenmekteydi, yani bu uygulama ile o kapsamda olanlardan devlet maliyesi bir tasarruf etmiş olmayacak. Öte yandan pozitif çıkan vakaların temaslısı olanların otellerde karantinaya alınmaları durumunda ödemeyi devlet yapıyor. Bu açıdan eğer pozitiflerin temaslıları evlerinde karantinaya alınacaklarsa devlet bir miktar tasarruf yapmış olacak (bileklik ücreti ve eve gelip gidebilecek olanların yaratacağı risk unutulmamalı).

5) Peki bu sistem esasen neye yarayabilir? Özellikle pozitif vakaların temaslısı olup otel odasına kapanıp kalmak istemeyen ve bu nedenle de kendilerini gizleyen bireyler konusunda yaşanan sıkıntı bir miktar hafifleyebilir. Yani temaslılar evlerinde kalabileceklerini bildikleri için saklanmayacaklar ve o anlamada risk bir miktar azaltılabilecektir. (yine eve gelip gidebilecek olanların yaratacağı risk unutulmamalı). Öte yandan bu yeni yöntemle maalesef bazı bireylerin işe gitmeyip evde kalmak için kendilerini öyle olmasalar dahi temaslı göstermek isteyebileceklerini de unutmamak gerekir! Ne de olsa evde kalıp dinlenmek var işin ucunda! Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkemizin gerçeği budur.

6) Bu sistem başka neye yarayabilir? Otellerde kapalı devre turizm yapılması imkanı yaratılmasına yardımcı olabilir, gelen turistlerin otel dışına çıkmamaları bu bileklik yöntemiyle güvence altına alınabilir. Öte yandan bu bağlamda da iki temel şart koymak ve uygulamak kaçınılmaz: Bir yandan otel çalışanlarının sürekli otelde kalmaları gerekecek, diğer yandansa otele dışarıdan geliş/girişlere kesinlikle müsaade edilmemesi gerekecek. Özellikle Casino bağlamında yurt içinden bireylerin de otellere girmeyeceklerini güvence altına almak ve denetlemek gerekecek.

Bu maddeler daha da artırılabilir. Özetle söylemeye çalıştığım şey şudur: Bu salgınla geldiğimiz noktada bu şartlarda TEK ÇIKIŞ YOLU AŞI gibi duruyor. Hem ülkedeki bireylerin hızla aşılanması hem de yurt dışından aşısını olmuş olan kişilerin karantina ihtiyacı olmaksızın gelişlerinin sağlanması. Kuşkusuz aşı olanlar da virüse yakalanabiliyor dolayısıyla aşı olmuş kişiler yurt dışından ülkemize karantinasız geldiklerinde virüsü getirebiliyor. Öte yandan ülkemizde belirli oranda bir aşılamayı başarabilsek bu virüse yurt dışından gelenler kanalıyla bazı bireyler yakalansa bile hastalığı çok daha hafif atlatabilir.