Gökbilimcilerden NASA’ya görev önerisi: “Uzaylıları bulmak için Dünya’yı izleyelim”

Bilim insanları gözlemledikleri gezegenlerde hayat olup olmadığını anlamak için Dünya’yı izlemek gerektiğini ileri sürdü.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, başka bir yıldız sisteminden Dünya’ya bakanların gezegende birilerinin yaşadığını anlamasının mümkün olup olmadığını tartışıyor.

Araştırmacılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 ve 19 Mart arasında sanal ortamda düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı’ndaki sunumda bunu anlamak için Dünya’yı Güneş’in önünden geçtiği sırada gözlemleyecek bir uzay görevi önerdi.

Bu görev sayesinde Dünya’da canlıların bulunduğunu uzaydan anlamanın mümkün olup olmadığı görülecek. Böylece NASA’nın Ekim 2021’de fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu’nun ve diğer güçlü teleskopların uzaylı arayışında ne kadar işe yaradığı ortaya çıkacak.

Gökbilimci Laure Mayorga’nın liderliğindeki araştırma ekibi, görev önerisini hakemli bilimsel dergi Planetary Science Journal’da yayımladıkları bir makalede de sundu.

Makalede “Lagrange Point 2” adı verilen ve Dünya’nın yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötesinde bulunan dinamik ve kararlı noktaya küçük bir uydu gönderilmesi gerektiği belirtildi. NASA; Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması planan James Webb Uzay Teleskobu’nu da bu bölgeye konuşlandırmayı planlıyor.

Araştırmacılara göre olası bir uydu bu noktaya ulaşarak Dünya’nın Güneş’in önünden geçişini izleyerek yaşanabilir bir gezegenin uzaydan nasıl göründüğüne dair veriler toplayabilir.

Mayorga ve ekibi, Dünya’da ve Güneş’te meydana gelen atmosferik olayların nedenlerinin bilindiğini ve uzaydaki gözlemlerden gelecek verilerle bu bilgileri karşılaştırabileceklerini düşünüyor.

Mayorga, “Burada, Dünya’nın, bulutlarının ve Güneş’in nasıl davrandığını tam olarak biliyoruz” diye konuştu:

Yeni gözlemleri normalde ötegezegenleri incelerken elde ettiğimiz ve ne anlama geldiğini çözemediğimiz verilerle birleştirip yöntemlerimizi sınayabilir miyiz? Yapmak istediğimiz şey de bu.

Araştırmacılar, Earth Transit Observer (Dünya Transit Gözlemcisi, ETO) ismini verdikleri uzay aracı önerisini, 2021 sonbaharında NASA’nın düşük maliyetli görevler geliştirdiği Astrofizik Öncüleri Programı’na sunmayı planlıyor.

“Güneş sistemi, aklımızın almadığı olaylara dair tüm doğru cevapları bulabildiğimiz tek yer” diyen Mayorga, sözlerini şöyle sürdürüyor: