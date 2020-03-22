Özersay: Bu geceden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı geliyor

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu geceden itibaren kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı. Özersay’ın açıklaması şöyle;

“Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.”