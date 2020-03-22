Corona virüste son durum: ABD’de ölü sayısı 340’a ulaştı
Corona virüste can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı açıklaması geldi. DSÖ’nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi.
Bu arada ABD, İran ve İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 340’a ulaştı. İran’da vaka sayısı 21 bini geçerken, 129 kişi artarak, bin 685 kişi hayatını kaybetti. İspanya’da da 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1720’ye ulaştı. Hollanda ve Fransa’da ise 5 Türk’ün virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bini geçti.
ABD’DE 340 KİŞİ ÖLDÜ
ABD’de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747’ye, ölü sayısı 340’a ulaştı.
ABD Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından 4. sırada yer alıyor.
EN ÇOK VAKA NEW YORK’TA
Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York’u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.
En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington’da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York’un, 27 ölümle California’nın takip ettiği görülüyor.
ABD’de dün Kovid-19 vaka sayısının 19 bin 624, ölü sayısının 260 olduğu bildirilmişti.
Buna göre ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 123, ölü sayısı 80 arttı.
DSÖ’DEN AŞI AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC’ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.
İSPANYA’DA SON DURUM
İspanya’da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720’ye yükseldi.
AVRUPA’DA 5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Avrupa’da 5 Türk corona virüsten hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren 5 Türk’ün, üçünün Hollanda’da, ikisinin ise Fransa’da olduğu belirtildi.
Fransa’daki iki vaka ile birlikte ölü sayısı 4’e yükseldi.
İRAN’DA BİLANÇO ARTIYOR
Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran’da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.
İran’daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran’daki en büyük alışveriş merkezi İranmall’ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.
Halkın ikinci ya da yazlık evlerine yapacağı seyahatler de yasaklanırken, demir yolu ve göl kenarlarında yiyecek-içecek satan büfeler kapatıldı.
Ürdün’de ise önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkedeki tüm iş yerleri de kapatılacak.
Avusturya’da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814’e yükselirken, ölü sayısı 8’e çıktı. Ayrıca Çin’den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.
Bugün ilk ölüm vakasının yaşandığı Bosna Hersek’te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstündekilerin ise gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.
Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan’da, ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uluslararası uçuşlarını 1 hafta durdurdu.
Batı Afrika ülkesi Gambiya’daki bir otelde karantinaya alınan 14 kişi kaçtı.
Tunus’ta gelecek pazardan itibaren 4 Nisan’a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.
Sudan’da tüm dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.
Gürcistan’da 21 Nisan’a kadar OHAL ilan edildi. Ülke genelindeki market, benzin istasyonu, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insan sayısı da azaldı. Ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.
Özbekistan’da, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyetleri askıya alındı, düğünler iptal edildi. Ülke genelinde 100’den fazla camide Kur’an-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.