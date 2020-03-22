Virüsün hızla yayıldığı İtalya’da son durum

İtalya’da ölü sayısı da vaka sayısı da artmaya devam ediyor. İtalya’da 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 793 artarak toplam sayı 4 bin 825’e yükseldi.

Ülkede stratejik sektörler dışında bütün üretim faaliyetleri durduruldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır krizle karşı karşıyayız” dedi. Ayrıntıları aktaran NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa, ”Belki de İtalyanların yaptığı en büyük hata halkın sokağa çıkma yasağını hafife almasıydı” dedi.