Dünya

Virüsün hızla yayıldığı İtalya’da son durum

22 Mart 2020

İtalya’da ölü sayısı da vaka sayısı da artmaya devam ediyor. İtalya’da 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 793 artarak toplam sayı 4 bin 825’e yükseldi.

Ülkede stratejik sektörler dışında bütün üretim faaliyetleri durduruldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır krizle karşı karşıyayız” dedi. Ayrıntıları aktaran NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa, ”Belki de İtalyanların yaptığı en büyük hata halkın sokağa çıkma yasağını hafife almasıydı” dedi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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