Özersay: Bu atama sadece etik dışı değil aynı zamanda hukuk dışıdır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı’nın Meclis’teki açıklamalarını eleştirdi.

Kudret Özersay “Evrak sahteleme suçundan hüküm giymiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından dolandırıcılık yaptığı saptanan kişiyi atayan sayın Arıklı “bu atamayı yaparak VEFA BORCUMU ÖDEDİM” dedi bugün. Düşünebiliyor musunuz?” dedi.

Açıklama şöyle:

Hukuk düzenini ve kamu vicdanını YOK SAYANLAR, devlete inandıklarını ve devlete sahip çıktıklarını söyleyemezler. Hafta sonu gündeme taşıdığımız skandal atama konusunda bugün sayın Arıklı’yı Meclis kürsüsüne çıkıp sorularımızı cevaplamaya zorladık. Meclis’te duyduklarımız durumun görülenden de daha vahim olduğunu ortaya çıkardı. Evrak sahteleme suçundan hüküm giymiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından dolandırıcılık yaptığı saptanan kişiyi atayan sayın Arıklı “bu atamayı yaparak VEFA BORCUMU ÖDEDİM” dedi bugün. Düşünebiliyor musunuz?

Bugün kendisine sorduğumuz sorulara VEREMEDİĞİ yanıtlardan da anlaşılacağı üzere bu atama sadece ETİK DIŞI değil aynı zamanda HUKUK DIŞIDIR da. Mülhak vakıf statüsünde olan LAÜ mütevelli heyeti üyesi atanabilmenin koşulları vardır ve atanan kişi bu şartlara aykırı olarak atanmıştır.