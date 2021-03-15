2021 Oscar adayları açıklandı

2021 yılı Oscar ödülleri adayları açıklandı.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı bugün belli oldu.
Oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas adayları internetten de canlı yayınlanan bir programla duyurdu.
Akademi’nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.
Pandemi nedeniyle bu yıl ödül törenleri genelde sinema dünyasının önemli isimlerinin, yönetmenlerin ve oyuncuların evlerden bağlandığı programlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
Geçen yıla Parazit damga vurmuştu
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri’nin 92’ncisi geçen yıl ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenmişti.
Oscar Ödülleri’nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmıştı: Bong Joon Ho’nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho’nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması olmuştu.
Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar’ını kazandı.
2021 Oscar adayları tam listesi
En iyi film:
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- Minari
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En iyi erkek oyuncu:
- Riz Ahmed – Sound of Metal
- Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
- Anthony Hopkins – The Father
- Gary Oldman – Mank
- Steven Yeun – Minari
En iyi kadın oyuncu:
- Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
- Andra Day – The United States vs Billie Holiday
- Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
- Frances McDormand – Nomadland
- Carey Mulligan – Promising Young Woman
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
- Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
- Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
- Leslie Odom Jr – One Night in Miami…
- Paul Raci – Sound of Metal
- Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
- Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Olivia Colman – The Father
- Amanda Seyfried – Mank
- Youn Yuh-jung – Minari
En iyi yönetmen:
- Thomas Vinterberg – Another Round
- David Fincher – Mank
- Lee Isaac Chung – Minari
- Chloé Zhao – Nomadland
- Emerald Fennell – Promising Young Woman
En iyi uyarlama senaryo:
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father
- Nomadland
- One Night in Miami…
- The White Tiger
En iyi özgün senaryo:
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En iyi animasyon:
- Onward
- Over the Moon
- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- Soul
- Wolfwalkers
En iyi belgesel:
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Time
Yabancı dilde en iyi film:
- Another Round
- Better Days
- Collective
- The Man Who Sold His Skin
- Quo Vadis, Aida?
En iyi sinematografi:
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- News of the World
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
En iyi kostüm tasarımı:
- Emma
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- Mulan
- Pinnochio
En iyi film kurgusu:
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
- Emma
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- Pinocchio
En iyi özgün müzik:
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- News of the World
- Soul
En iyi özgün şarkı:
- “Fight for You” – Judas and the Black Messiah
- “Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7
- “Husavik” – Eurovision Song Contest
- “Io Si (Seen)” – The Life Ahead
- “Speak Now” – One Night in Miami…
En iyi yapım tasarımı:
- The Father
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- News of the World
- Tenet
En iyi ses kurgusu:
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
- Sound of Metal
En iyi görsel efekt:
- Love and Monsters
- The Midnight Sky
- Mulan
- The One and Only Ivan
- Tenet
En iyi kısa animasyon:
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Opera
- Yes-People
En iyi kısa belgesel:
- Colette
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Love Song for Latasha
En iyi kısa film:
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers
- White Eye