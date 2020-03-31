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Özersay: Askeri okullardaki gençlerimizin dönmesi için anlaştık

31 Mart 2020
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile görüşerek, Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorununun çözüldüğünü paylaştı.

Özersay paylaşımında; “Az önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı sayın Hulusi Akar ile görüştüm, Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunu çözebildik. Artık isteyen çocuklarımız gerek Türkiye’deki ailelerinin yanına gerekse buraya, KKTC’ye ailelerinin yanına dönebilecekler. Uzun bir süredir buradaki çok sayıda ailenin sıkıntı yaşadığı bu engelin aşılabilmiş olması haberini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bu sonucun alınabilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Az önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı sayın Hulusi Akar ile görüştüm, Türkiye’de askeri okullarda bulunan…

Kudret Özersay paylaştı: 31 Mart 2020 Salı



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