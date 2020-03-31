İspanya’da can kaybı 8 bin 189’a yükseldi

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti iyileşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. İspanya’da son 24 saatte ölenlerin sayısı 849 artarak 8 bin 189 oldu. İran’da da ölü sayısı 141 artarak 2 bin 898’e yükseldi. Ülkelerin virüs salgını ile savaşı devam ederken ABD son bildirdiği vaka sayısı ile Çin’i ikiye katladı.

Dünya genelinde ülkelerin insan hayatını tehdit eden corona virüs ile mücadele devam ediyor.

İSPANYA’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti.

Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189’a yükseldi. İspanya’da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.

ABD

En çok vaka tespit edilen ABD’de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin’i ikiye katlamış durumda.

ABD’de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.

ÇİN

Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin’de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.

FRANSA

Fransa’da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24’e yükseldi.

İRAN’DA ÖLÜMLER ARTIYOR

İran’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757’ye, vaka sayısı ise 41 bin 495’e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757’ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495’e ulaştığı bilgisini verdi.

ALMANYA

Almanya’da vaka sayısı 61 bin 912’e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583’e yükseldi.