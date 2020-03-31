Kovid-19 kanalizasyon yoluyla yayılır mı?

Atık sularında uygulanacak testin kullanılmasının hastalığın yayılmasına yönelik önceden bilgi sağlayabileceği belirtiliyor.

Birleşik Krallık’taki Cranfield Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Kovid-19 hastalığının virüsün etkilediği bölgelerdeki atık sularında olup olmadığını inceleyebilmek için yeni bir test üzerinde çalışıyor.

EurekAlert’in haberine göre, atık su temelli epidemiyolojik yaklaşım (WBE), kanalizasyon sistemine karışan idrar ve atıklardan alınan örneklerin yeni koronavirüsün farklı bölgelere yayılma ihtimalini önceden tahmin etme konusunda etkili ve hızlı bir yöntem sağlayabilir.

Kağıt temelli araçların kullanılmasıyla oluşturulan hızlı test kitleri, su dağıtım şebekelerinde uygulanabilir ve uygulanan bölgede muhtemel Kovid-19 taşıyıcılarının olup olmadığı önceden belirlenebilir.

Cranfield Üniversitesi Su Bilimi Enstitüsü’nde sensör teknolojisi konusunda dersler veren Dr. Zhugen Yang, “Toplumda belirtileri göstermeyen enfeksiyonların bulunduğu durumda ya da kişilerin enfeksiyon kapıp kapmadığından emin olamadığı durumda, analitik kağıt araçlar kullanılarak gerçek zamanlı kanalizasyon incelemesiyle bölgede Kovid-19 taşıyıcısı olup olmadığı tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.

WBE yoluyla eğer toplumda Kovid-19 olup olmadığı erken bir aşamada tespit edilebilirse, o bölgede yaşayan kişilerin hareketlerini kısıtlamak için etkili bir müdahale mümkün olduğunca erken alınabilir, patojenin yayılmasının ve topluma bir tehdit oluşturmasının azaltılmasında işe yarayabilir.

EurekAlert’in haberine göre yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar, hastalığa yakalanmış kişilerin dışkısından ve idrarından SARS-CoV-2 virüsünün ayrıştırılabileceğine işaret ediyor ve virüs insan vücudundan çıktıktan sonra uygun koşullar bulunduğunda genel anlamda birkaç güne kadar canlılığını koruyabiliyor.

Kağıttan üretilen materyal atık sudan elde edilen numulerdeki patojenin nükleik asitlerini süzerek SARS-CoV-2 virüsünün nükleik asidinin olup olmadığını tespit edebilir. Sonuçlar çıplak gözle görülebilir: yeşil halka pozitif olduğuna işaret ederken, mavi halka testin negatif olduğuna işaret ediyor.

Dr. Yang, “Atık sudan elde edilen genetik materyale dair kanıt oluşturması için kağıt aracı çoktan geliştirdik ve bu enfeksiyonun test edilmesine açık bir olanak sağlar” diye ekledi.

Bu araç ucuz (1 sterlinden daha az ve yaklaşık 8 TL) ve ileri geliştirmelerin ardından uzmanlar olmayanlar için de kolayca kullanılabilecek. Bu aracın kullanılmaya başlandığında halk sağlığının durumuna dair hızlı ve tam bir görüntü sağlayabileceğini öngörüyoruz.

WBE halihazırda yasadığı ilaçların kullanımını tespit etme konusunda kullanılabiliyor. Dr. Yang daha önce benzer testleri Hindistan’da hayvanların hastalığını belirlemeye ve Uganda’da sıtmayı tespit etmeye yönelik başarılı bir şekilde geliştirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe