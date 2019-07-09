Özersay: 50 Suriyeli göçmen Türkiye’ye gönderilecek

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ercan Havalimanında vize sorunu yaşayan ve orada kalan 50 Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi üzerinden “yardımlaşma” kapsamında Türkiye’ye kabul edileceklerini açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun, cep telefonlarının iki tarafta da kullanılabilmesi için kendi üzerine düşen gerekli adımları attığını ve bu konuda “Özel iletişim vergisi” ve “KDV” ile ilgili kararları ürettiğini açıkladı. Özersay, bu karar sonrası, gerek Rum tarafının gerekse şirketlerin alacağı kararların ardından cep telefonları ile ilgili alınan kararların hayata geçebileceğini söyledi.

Kudret Özersay, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının Kıb-Tek ile 2010 öncesi borçları konusunda mahsuplaştığını, 2010 sonrası için ise çalışmaların sürdüğünü, DAÜ ile devlet arasındaki mali konularda mutabakatın sağlandığını da kaydetti.

Özersay, Bakanlar Kurulunun ülkedeki trafik ve asayiş sorunu ile sınır kapılarındaki sıkıntıları göz önünde bulundurarak, yeni 100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alınması kararı ürettiğini, ayrıca mevcut sivil hizmet görevlilerinin şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 15 ek tahsisat verilmesi kararı aldığını belirtti.

5 SAATLİK TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR…

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Özersay, Bakanlar Kurulunun toplantıda, geçiş kapılarındaki sıkıntılar ile sivil hizmet görevlilerinin yaşadığı problemleri değerlendirdiğini kaydetti.

100 POLİS, 40 SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ

Bu çerçevede sivil hizmet görevlilerinin yüzde 15 vardiya tahsisatı almalarına karar verdiğini ifade eden Özersay, uygulamanın bu aydan itibaren geçerli olacağını söyledi. Daha önce de yüzde 10 olan ek mesailerin yüzde 25’e çıkarıldığını belirten Özersay, ayrıca 40 yeni sivil hizmet görevlisi daha alınacağını kaydetti.

Özersay, sivil hizmet görevlilerinin daha önce kamuda sınavlara katılarak başka görevlere geçtiğini ve sayıda azalma yaşandığını, şimdi alınacaklarda o problemi yaşamamak için mevzuatta değişiklik yapılacağını ve görev süresi dolmadan başka yere geçemeyeceklerini, aksi halde devlete tazminat ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Özersay, Başbakanlık’ta dün yapılan trafikte toplumsal seferberlik toplantısının da bugün Bakanlar Kurulunda görüşüldüğünü ifade ederek, hükümet olarak trafikte toplumsal seferberlik projesi ve ülkedeki asayiş sorunu göz önünde bulundurarak 100 yeni polis alınması kararı ürettiklerini dile getirdi.

Alınma sürecinin bugünden itibaren hızlı bir şekilde tamamlanması için karar ürettiklerini ifade eden Özersay, alınacak polislerin trafik ve asayiş alanlarında görev yapacağını kaydetti.

KIB-TEK’İN 2010 ÖNCESİ BORÇLARI KONUSUNDA MAHSUPLAŞMA…

Kudret Özersay, Bakanlar Kurulunda bunun yanında çalışmaları devam eden Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-Tek arasındaki borçlar ile ilgili mahsuplaşma konusunun da ele alındığını belirterek, taraflar arasında 2010 yılı öncesinin mahsuplaşmasının tamamlandığını, 2010 yılı sonrası çalışmasının da sürdüğünü söyledi.

DAÜ İLE DEVLET ARASINDA MALİ KONULARDA MUTABAKAT

DAÜ ile devlet arasındaki tartışmalı ve uyuşmazlık içindeki mali konularda da mutabakata varıldığını söyleyen Özersay, bu mutabakatın DAÜ VYK’da da ele alınacağını ve değerlendirileceğini ifade ederek, bunun sonucunda sorunun çözülmüş olacağını ve üniversitenin itibarı yanında mali olarak da önünü açacağına inanç belirtti.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Suriye vatandaşları ile ilgili alınan vize uygulamasını da anımsatarak, Suriye vatandaşlarının bir bölümünün bu uygulanamadan yararlanamadığını ve mülteci statüsü alamadan Ercan’da kaldığını kaydetti.

Özersay, bu konuda ilgili bakanlıkların yaptığı temaslar sonucunda 50 Suriyeli için Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi ile anlaşma sağlandığını ve kabul zorunluluğu olmamasına rağmen Türkiye’nin “yardımlaşma” kapsamında 50 kişiyi kabul edeceğini söyledi.

YOL OLARAK KULLANILAN YERLERİN KAMULAŞTIRILMASI

Özersay, Bakanlar Kurulunun, uzun süredir ülke genelinde resmi olmamasına rağmen bazı yerlerde yol olarak kullanılan yerlerin kamulaştırılması yönünde adım attığını ve ilgili alanları kamulaştırdığını ve vatandaş mağduriyetinin giderildiğini kaydetti.

“ ‘ROAMİNG’ İLE İLGİLİ GEREKLİ ADIM BAKANLAR KURULUNDA ATILDI”

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, Rum tarafının geciktirmesi ile uzayan cep telefonlarının iki tarafta da kullanılması konusunu da ele aldıklarını ifade ederek, Bakanlar Kurulunun cep telefonlarının iki tarafta da kullanılabilmesi için adımlar attığını ve bu konuda “Özel iletişim vergisi” ve “KDV” ile ilgili karar ürettiklerini belirtti.

Özersay, “Roaming” ile ilgili gerekli adımın Bakanlar Kurulunda atıldığını, bu kararın ardından gerek Rum tarafının gerekse şirketlerin alacağı kararların ardından cep telefonları ile ilgili alınan kararların hayata geçebileceğini söyledi.