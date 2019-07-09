FutbolSpor

Amcaoğlu: Spora ve sporcuya daima destek olacağız

9 Temmuz 2019
Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili projeler aktarılarak, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevinde başarı dilekleri sunuldu.

AMCAOĞLU

Spor konularında çok hassas olduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke sporuna yapılan her katkının kıymetli olduğuna işaret ederek, spora ve sporcuya daima destek olacaklarını söyledi.

Etiketler

İlgili Makaleler

KTFF’den TFF’ye ziyaret

9 Temmuz 2019

Doğan sahaya ayak bastı

9 Temmuz 2019

Lefkoşa’da bir ilk

9 Temmuz 2019

Behlül’den bronz madalya

9 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı