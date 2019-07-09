Cesedin kimliği belirlendi

1 Temmuz’da polis tarafından kayıp olduğu duyurulan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale isimli kişiye ait olduğundan şüpheleniliyordu.

08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.