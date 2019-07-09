KıbrısManşet

Cesedin kimliği belirlendi

9 Temmuz 2019

1 Temmuz’da polis tarafından kayıp olduğu duyurulan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale isimli kişiye ait olduğundan şüpheleniliyordu.

08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kudret Özersay

Özersay: 50 Suriyeli göçmen Türkiye’ye gönderilecek

9 Temmuz 2019

Tarihin en büyük doping operasyonu

9 Temmuz 2019
dolar

Dövizde son durum

9 Temmuz 2019
KKTC Dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı: Üye dayanışması at gözlüğüne dönüştü

9 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı