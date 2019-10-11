Özel engelli otobüsleri teslim edildi

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin taşımacılığının yapılması ve merkezin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan özel engelli otobüslerinin ikincisi, imzalanan protokol ile Gazimağusa Belediyesi’ne teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter imza koydu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokole imza konulmasının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlığın kendi imkanlarıyla özel eğitim öğrencilerinin taşımacılığının yapılması için aldığı özel yapım otobüslerin ilkini imzaladıkları protokol ile Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanılması için Erenköy Belediyesi’ne teslim ettiklerini anımsatarak, ikinci otobüsü de bugün Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanımı için Gazimağusa Belediyesi’ne vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bundan sonraki yönetim anlayışlarının yalnız başına herşeyi yapmak yerine, yerel otoritelerle iş birliği yaparak halkın refahı ve huzuru için çalışmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, bu bağlamda Erenköy ve Gazimağusa Belediye başkanlarına gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, bu kutsal görevi ortak hareketle gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda araçların alınması ve engelli vatandaşların hizmetine sunulmasında katkıları olan Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Cemal Özyiğit’e birkez daha teşekkür etti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise aracın bölgede bulunan merkezin hizmetine sunulmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye olarak eğitim ve kültür alanında üzerlerine düşen her türlü görevi yaptıklarını ve gerekli desteği sağladıklarını söyleyen Arter, bakanlıkla işbirliklerinin artarak devamını diledi.