Türkiye

Suruç’a havan saldırısı: 2 sivil şehit

11 Ekim 2019

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden Suruç’taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil şehit oldu.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Nusaybin’de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa’yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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