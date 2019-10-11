Suruç’a havan saldırısı: 2 sivil şehit

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden Suruç’taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil şehit oldu.

7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Nusaybin’de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa’yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.