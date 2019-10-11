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Anastasiadis Avrupa Konseyi Başkanı Tusk ile görüştü

11 Ekim 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün, Ada’ya gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis ve Tusk arasındaki görüşme Başkanlık Sarayı’nda saat 10.30’da gerçekleşti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik tam desteğini ifade etti.

Tusk, tüm bu yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geldiğinde AB’nin mutlak desteğini ifade ettiğini, bugün de buraya gelme nedeninin bu desteği ifade etmek olduğunu söyledi.

AB’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasında olduğunu söyleyen Tusk, Türkiye’ye; “MEB” içerisindeki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulunurken, Suriye’deki Türk operasyonuna ilişkin endişesini de dile getirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Tusk ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “çok iyi” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, Tusk’a; devam eden Türk “provokasyonları” ve Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki tüm gelişmeler hakkında bilgi verme fırsatını yakaladıklarını söyledi.

AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasında olmasının önemini vurgulayan Anastasiadis, AB’nin hukuk devletini desteklediği mesajını da göndermeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

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