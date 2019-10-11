Sibel Siber’den Barış Pınarı Harekatına destek

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber Barış Pınarı Harekâtı’na destek vererek ”Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın, bu amacına en kısa zamanda en az kayıpla ulaşmasını diliyoruz” dedi.

Siber’in açıklaması şöyle:

Tüm uzlaşmazlıkların barışcıl yollarla çözüldüğü , savaşsız ve adil bir dünya düzeni ; en büyük arzumuzdur. Ama maalesef 21. Yüzyılda da hala bu adalet sağlanamamıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge coğrafyası ise sürekli kaynayan bir kazan olmaya devam etmektedir. Türk halkı teröre çok kurban vermiş, çok acılar çekmiştir. Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın, bu amacına en kısa zamanda en az kayıpla ulaşmasını diliyoruz. Geçmişten bugüne Türkiye’nin sevinci, sevincimiz; acısı, acımız olmuştur…