Kıbrıs

Özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

4 Aralık 2019

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”  nedeniyle bugün Trafik Eğitim Parkı’nda Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden verilen bilgiye göre, dün sabah saat 09.30’da gerçekleştirilen eğitim, Trafik Eğitim Parkı eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitimde, farkındalık yaratmak adına, trafikte  her zaman engellilerinde olduğunu, onları unutmamak gerektiği mesajı verilerek, tüm öğrencilerle hem teorik, hem de pratik olarak iki aşamalı  trafik eğitim verildi.



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