Ayyıldız iki ay, Çelik iki buçuk ay hapis yatacak

Lefkoşa’da bir market önünde basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u döverek elmacık kemiğini kıran İsa Ayyıldız ile Fethi Çelik’in Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki yargılanma süreci tamamlandı, sanıklar hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Eylül ayında bir market önünde basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u öldüresiye döven Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız aleyhindeki dava karara balandı.

“Vahim zarar” suçudan yargılanan sanık İsa Ayyıldız 2 ay, Fethi Çelik ise 75 gün hapislikle cezalandırıldı.

Sanıklar, Lefkoşa’da bir market önünde, 27 Eylül 2019 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde Ahmet Eray Gündoğmuş’u ciddi şekilde dövüp, elmacık kemiğinin kırılmasına neden olmuştu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada, sanık İsa Ayyıldız ayrıca 22 Ağustos 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen “Polisi darp, görevinden men”, “Sarhoşluk” ve “Rahatsızlık” suçlarından da itham edildi.

Gündoğmuş sanıkları affetti

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yapılan karar duruşmasını Ahmet Eray Gündoğmuş da izledi. Gündoğmuş, mahkemeye sanıkları affettiğini beyan etti.

Davanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanıkları suçlu bulup mahkum ettiğini açıkladı.

Sağer, sanıkların işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sağer, özellikle sanık İsa Ayyıldız’ın askıda bir davası oluşunu aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanık İsa Ayyıldız’ın 2 ay, Fethi Çelik’in ise 75 gün hapislik cezasına çarptırıldığını açıkladı.