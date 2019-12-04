Kıbrıs

Çalınanlarla mutfak kurulur

4 Aralık 2019

Haspolat’ta çalıştığı işyerinden derin dondurucu, çelik tezgah ve yüklü miktarda gıda malzemesi çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Cuma Kartal, 6 gün polis hücresinde kalacak

Evrim KAMALI

Haspolat’da bir restoranda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan polis, önceki, gün işyerinin çalışanı olan Cuma Kartal’ı “Müstahdem tarafından sirkat” suçlaması ile tutukladı. Zanlı Lefkoşa’da dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu, zanlının Ekim – Kasım 2019 tarihleri arasında işyerinden 1 adet derin dondurucu, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması ve dana eti, 1 çuval açık un, 50 kilo bulgur ve 900 adet küçük içli köfteyi çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Kuşçuoğlu, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



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