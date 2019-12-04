Kıbrıs

Güngördü’den farkındalığa katkı

4 Aralık 2019

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Hasan Cafer İlkokulu Öğrencileri ve Girne Özel Eğitim Merkezinin birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Güngördü, çocuklarla birlikte resim yaparak oyunlar oynadı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü, toplum yaşamında tüm bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasının önemine vurgu yaparak, tüm insanların ve başta çocukların bir arada sevgiyle kucaklaşmalarının tüm engellerin aşılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Engelli bireylere karşı farkındalık, duyarlılık ve sorumlulukların artması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, engelli vatandaşlar için daha kolay, yaşanılır bir dünya yaratma, zorlukları en aza indirerek hayata tutunmalarını sağlama ve en az engelsiz bireyler kadar eşit ve özgür olabilmelerini sağlamak gerektiğine vurgu yaptı.

 

Girne’de bugün panel düzenleniyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, bugün “Özel Eğitimde Erkenliğin Önemi” konulu panel düzenliyor.

Panel, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin katılımıyla, Leymosun Kültürevi’nde saat 17.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

 



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