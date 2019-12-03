Kuzey Tarık sahnede darp edildi

Hakan Topaloğlu

Ülkemizin başarılı sanatçılarından Kuzey Tarık Altıner geçtiğimiz cuma akşamı Girne, Alsancak Bölgesi’nde hizmet veren bir barda, “istek şarkı çalmadığı” gerekçesiyle darp edildi. Sahnede yumruklandı Sahnede yumruklu saldırıya uğrayan ünlü sanatçının ağzına dört dikiş atıldı. Kuzey Tarık ve arkadaşları polise giderek şikayetçi oldu.

Destek gecikmedi

Bu üzücü olayın ardından magazin, sanat camiası ve ünlü sanatçının sevenleri Kuzey Tarık’ı yalnız bırakmadı. Sosyal medyada sanatçıya destek ve bu elim olaya kınama mesajları ardı ardına sıralandı.

Kınıyoruz

Havadis Gazetesi olarak ülkemiz sanatçısına yapılan bu saldırıyı kınıyor, Kuzey Tarık Altıner’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.