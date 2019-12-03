Kıbrıs

Kuzey Tarık sahnede darp edildi

4 Aralık 2019

Hakan Topaloğlu

Ülkemizin başarılı sanatçılarından Kuzey Tarık Altıner geçtiğimiz cuma akşamı  Girne, Alsancak Bölgesi’nde hizmet veren bir barda, “istek şarkı çalmadığı” gerekçesiyle darp edildi. Sahnede yumruklandı Sahnede yumruklu saldırıya uğrayan ünlü sanatçının ağzına dört dikiş atıldı. Kuzey Tarık ve arkadaşları polise giderek şikayetçi oldu.

Destek gecikmedi

 Bu üzücü olayın ardından magazin, sanat camiası ve ünlü sanatçının sevenleri Kuzey Tarık’ı yalnız bırakmadı. Sosyal medyada sanatçıya destek ve bu elim olaya kınama mesajları ardı ardına sıralandı.

Kınıyoruz

 Havadis Gazetesi olarak ülkemiz sanatçısına yapılan bu saldırıyı kınıyor, Kuzey Tarık Altıner’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Etiketler

İlgili Makaleler

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, kooperatife ürün teslim eden çiftçilerin ödenmesi için herkesi görevini yapmaya çağırdı

3 Aralık 2019
Hasan Taçoy

Taçoy: Hükümet söz verdiği 2 adımı attı, diğer adımı ise bu ay atacak

3 Aralık 2019

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu’nda etkinlik düzenlendi

3 Aralık 2019
Gülşah Şanver Manavoğlu

Manavoğlu: Ülke şartlarına uygun yasalarla engelli vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm şart

3 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı