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Özden Kıbrıs şampiyonu

10 Aralık 2019

Güney Lefkoşa’da yapılan Cyprus Cup Championship Acrobatic Dans Solo 2019 yarışmasında Özden Öztümen kategorisinde 1. gelerek Kıbrıs Şampiyonu oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

 

Cyprus Cup Championship Acrobatic Dans Solo 2019 yarışmasında Özden Öztümen önceki gün,  10-13 yaş kategorisinde 1. gelerek Kıbrıs Şampiyonu oldu.

Öztümen ailesi, Güney Lefkoşa’da Eleftheria Stadium’da yapılan yarışmada Özden Öztümen’i yarışmaya hazırlayan Sergen Özbay ve Sergen Özbay Dance Academy’ye teşekkür etti.

Öztümen’in hocası Sergen Özbay, bu yarışma için Özden Öztümen ile çok çalıştıklarını belirterek, öğrencisini ve ailesini kutladı.



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