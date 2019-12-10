FutbolSpor

Balarabe yeniden MTG’de..!

10 Aralık 2019

Mağusa Türk Gücü ara transferde gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon MTG’de 16 golu bulunan Sadık Balarabe’yi yeniden adaya getiriyor

 

K-Pet Süper Lig son şampiyonu ve şu an ligde lider Cihangir’in 1 puan gerisinde ikinci durumda bulunan Mağusa Türk Gücü ara transferde takıma takviye yapacak. MTG geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği ve yerli statüde olan forvet Sadık Balarabe’yi yeniden adamıza getirtmeye hazırlanıyor.

27 yaşındaki forvet oyuncusu 2018-2019 sezonu ikinci devresinde geldiği Türk Gücü’nde Süper Ligde 4 kupada 12 olmak üzere toplam 16 gol atmıştı.

 



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