FutbolSpor

Halk Evi, Salih Say ile anlaştı

10 Aralık 2019

Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken takımların transfer çalışmaları hızlandı

Futbol Süper Lig’in tecrübeli oyuncularından Salih Say sezonun ikinci devresinde 1. Lig’de forma giymeye çok yakın. Sezon başında teknik direktör Toygar Davulcu’nın isteği ile Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu sezonun ilk haftalarından sonra takımda fazla forman şansı bulamadı. Değişen teknik direktör sonrasında da ilk 11’de pek şans bulmayan Salih Say, Girne Halk Evi ile anlaşmış durumda.

  1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig’e yükselme hedefi bulunan Girne Halk Evi yöneticilerinin futbolcu ile görüşüp anlaştığı öğrenildi.


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