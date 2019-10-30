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Özcezarlı, yarın Geçitkale’de düzenlenecek törenin ardından Cihangir’de defnedilecek

30 Ekim 2019

Eğitim uçuşu yaptığı sırada hayatını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı için Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Spor Dairesi’nin ve Hava Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla yarın saat 10.00’da Hava Sporları Federasyonu’na ait Geçitkale’deki hangar önünde tören düzenlenecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, pilot Serkan Özcezarlı için Geçitkale’deki Hava Sporları Federasyonunda düzenlenecek olan törenin ardından, Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Serkan Özcezarlı’nın naaşı Cihangir Mezarlığı’na defnedilecek.

Aynı uçakta eğitim yaptıkları sırada hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya’nın naaşı ise ailesinin isteği üzerine İzmir’de defnedilmek üzere bu akşam 20.45’te İzmir’e götürülüyor.



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