Kıbrıs

Sel felaketi araştırmasında rapor aşamasına gelindi

30 Ekim 2019

Cumhuriyet Meclisi Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nde rapor aşamasına gelindi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında saat 14.30’da toplandı.

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da hazır bulunduğu toplantıya davetli ve görevliler katıldı.

Komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.



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