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Özcan Aygın hayatını kaybetti

8 Nisan 2020
Özcan Aygın

Birleşik Krallık’ta Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı artmaya devam ediyor. Korona virüsün Birleşik Krallık’taki son Kıbrıslı kurbanı ise Londra’da yaşayan Özcan Aygın oldu.

Özcan Aygın’ın Girne Belediyesi Eski Başkanı Sümer Aygın’ın kardeşi olduğu bildirildi. Birleşik Krallık’ta korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların toplam sayısı ise 92’ye yükseldi. Hayatını kaybeden 92 kişiden 42’si Kıbrıslı Türk, 50’si ise Kıbrıslı Rum… Birleşik Krallık’ta korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı ise 16 olarak bildirildi.

Özcan Aygın


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