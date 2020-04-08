KıbrısSürmanşet

Hizmet ve şikayet harları devrede

8 Nisan 2020

Çalışma hayatına dair her türlü soru, bilgi ve şikayet için ALO 102 ihbar hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet  Hattı Devrede.

 Vatandaşlar, çalışma hayatı ile alakalı her türlü soru,  bilgi ve şikayet için hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ALO 102 İhbar Hattı’nı arayabilecek.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0533 853 43 70 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her türlü sorun, görüş ve şikayet, 09.00- 18.00 saatleri arasında Bakanlığa iletilebilecek.

ALO 102 İhbar Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı, Covid 19 virüsü dolayısıyla  çalışma hayatında mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan gelen soru, ihbar  ve şikayetlerinin  yanıtlanması ve gerekli birimlere iletilerek en kısa sürede neticeye ulaşması için çalışacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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