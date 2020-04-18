Özant: Maaş katkısına dahil edilmeliyiz

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, hükümete; “Ekonomik Önlemler Paketi’nin gözden geçirilmesi ve diş hekimi çalışanlarının da bu pakete dahil edilerek, maaş katkısı yapılması” çağrısında bulundu

Özant: En yüksek risk grubundayız

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının dünyada hızla yayıldığını, ülkede de her geçen gün vaka sayısında artış gözlendiğini kaydetti.

Özant, “Biz diş hekimliği çalışanları ve yardımcı personeli olarak ağız ortamında hava-su püskürten döner aletlerle tedavi uygulanması sırasında aeresol ve çok sayıda damlacığın ortama yayılması nedeniyle tüm meslekler arasında Kovid-19 enfeksiyonu bulaşma riski sıralamasında en yüksek risk grubundayız” ifadelerini kullandı.

“Tüm koruyucu ekipmaları talep ediyoruz”

Özel sağlık kuruluşlarının zorunlu olarak kapatılacak kurumlar dışında bırakıldığını ancak günlük klinik çalışmaları sırasında alınan standart koruyucu önlemlerin Kovid-19’un hekime, yardımcısına ve bir sonraki hastaya yayılmasını önleyecek kadar etkili olmadığına işaret eden Özant, şöyle devam etti:

“Bu nedenle böylesine tehlikeli bir salgında açık kalabileceği belirtilen sektörlerde alınması gereken koruyucu önlemler mutlaka belirlenmeli ve denetlenmelidir.

Açık tutulan sağlık sektörleri içerisinde sayılan diş kliniklerinin bulaş kaynağı olmaması için öncelikle korunma, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin tüm diş kliniklerinde uygulanması şarttır. Bu şartların yerine getirilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek kliniklerin açık kalmasına izin verilmelidir. Çalışabilir izni verilen kliniklere tüm gerekli koruyucu ekipmanları sağlamak da devletin yükümlülüğündedir. Özellikle devlet kamu sağlık kurumlarında görev yapan diş hekimlerinin eğer gerçekten acil tedavi hizmeti vermeleri isteniyorsa, tüm koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Devletimizden en kısa sürede bu önemli konudaki yardım çağrımızı duymasını, gereken tüm koruyucu ekipmanları tedarik etmesini talep ediyoruz”

“Tüm sektörler ciddi ekonomik darbe aldı”

Özant, Sağlık Bakanlığından yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri N95 maskelerin tüm diş hekimlerine tedarik edilmesi konusunda olumlu cevap aldıklarını ifade ederek, bu önemli katkı için teşekkür etti ve ithalatta yaşanan sıkıntıların da en erken zamanda çözülmesini temenni etti.

Özel kliniklerin gerekli ekipmanlara kavuşması durumunda devlet sektöründe çalışan sağlık merkezlerinin yükünün de hafifleyeceğine işaret eden Özant, bunun yanında ekonomik döngünün de çalışacağına işaret etti.

Bu süreeçte çalışan – çalışmayan tüm sektörlerin ciddi bir ekonomik darbe aldığına da işaret eden Özant, şöyle devam etti:

“Ne kadar süreceği belli olmayan bu büyük salgın sonucunda, tüm dünyada olduğu gibi bizler de ülke olarak yaşanan ekonomik krizden nasibimizi alıyoruz. Özel sektörde çalışanların maaşından kesinti, işten çıkarma ve hatta ayakta kalamayıp kapanacak iş yerleri olasılığı muhtemeldir. Bu gerçekler karşısında devletimizin tüm özel sektör İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini yatıran çalışanlarına maaş desteği yapması şarttır.

Hükümet olarak alınan Ekonomik Önlemler Paketi’nin gözden geçirilmesini ve diş hekimi çalışanlarının da bu pakete dahil edilerek maaş katkısı yapılmasını talep ediyoruz.

Kayıpları da kazançları da paylaşma zamanıdır. Bu krizden hep birlikte kurtulur ayakta kalırsak devletimizin varlığını ülkemizin bütünlüğünü hep birlikte koruyabilir, geleceğe daha umutla bakabiliriz.”