Harmancı: Sistemi darmadağın ettiler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetin pandemi yönetimi ve ekonomik tedbirler çerçevesindeki adımlarını değerlendirdi.

LTB Başkanı Harmancı, bugüne kadar hükümeti yıpratıcı olmamaya, toplum yararı adına yapıcı eleştirilerde bulunmaya gayret gösterdiklerini ancak artık tüm sistemin darmadağın edildiği gerçeği ile hareketle doğruları olduğu gibi ifade etmekten kaçınmayacaklarını, eğer bir kanun dışılık, hukuk dışılık varsa bununla da bu saatten sonra mahkemeler yoluyla mücadele edeceklerini ifade etti.

Harmancı Havadis’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Öyle bir hükümetle karşı karşıyayız ki ilk günden beri o kadar tutarsız uygulamalar, sözler söylenmesine rağmen, bu ülkedeki muhalefet, içinde bulunduğumuz duruma rağmen yıkıcı değil sürekli bir yapıcı bir eleştiri ile iktidara yön vermeye gayret etti. DSÖ’nün pandemi ilan ettiği bir dönemde, bu ülkenin meclisinde, bu ülkenin başbakanı çıktı ve ‘ne salgını bu ülkeye salgının malgının geldiği yok. İnsanları paniğe sürüklemeyin’ dedi. Sayın Cemal Özyiğit, meclis kürsüsünden Sayın Sağlık Bakanına ‘hazırlığınız tamam mı?’ diye sordu, ‘Hiçbir eksiğimiz yoktur’ dendi, hatta öfkelenilip, cevap verirken hiddetlenilmeye başlandı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı ODUR ilan edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ülkenin Başbakanı, ‘ Ne sokağa çıkma yasağı öyle bir şey gündemimizde yoktur’ dedi ama ertesi gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

“İddia ediyorum hiçbir istatistikleri yoktur”

Bu ülkede işinden, aşından olan dünya kadar basın emekçisi, turizm emekçisi, özel sektör emekçisini dışarıda bırakan bir paket açıkladılar. Kamusal baskıya yenik düşerek, bir kısmını sonra bu pakete dahil ettiler, ama hala daha ben iddia ediyorum ki ‘şu kadar işçi şu kadarı yabancı, bu kadarı yerli işçi, ön izinle gelmiş işçi bu kadar’ diye hiçbir hazırlıkları, istatistikleri yoktur. Düşünün ki 10 Mart’ta pandemi çıktı. Nisan’ın ortasındayız, hala daha pandemi, hastanesini konuşuyoruz. Hastane yapmak için söz verdikleri güne 41 gün kaldı. Önce bir özel bir hastaneyi kiraladılar, amiral gemisi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni oraya taşıdılar güya. Bu hastaneye, kaç para verildiğini bilmiyoruz, hangi ihale yöntemi ile bunu yaptıklarını bilmiyoruz. Bütün sistemi darmadağın ettiler, bugün insanlar nerede bakınacağını bilmiyorlar.”

“Fuar alanına kurabilecekleri sahra hastanesi var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, genelkurmaydan alınabilecek, Lefkoşa Fuar Alanı’na kurulabilecek 250 yataklı bir sahra hastanesi olduğunu ancak hükümetin bunu aklına bile getirmediğini kaydetti.

Harmancı, şu ifadelere yer verdi: “2 özel hastane var, eğer Cumhurbaşkanının söylediği ODUR ilan edilseydi isteselerdi geçici bir dönem bu hastanelere işleyişine el koyabilirlerdi. Ancak bu hükümet maalesef, bu odaklar tarafından kulaklarına bir şeyler fısıldandığı için kendi doğrularını, halkın doğrularıymış gibi, bir takım odak guruplarının doğrularını, halka iyilikmiş gibi yansıtmaya gayret ediyorlar. Ortaya çıkan tablo acınası bir durumdur. Pandemi hastanesi bile kurmayı başaramayan hükümet kalkıyor, 200 ilacın bu adaya sokulmasıyla ilgili yapılan bir iyiliği ‘kaçakçılık’ olarak nitelendiriyor. Bu ülkenin konuşması gereken tonlarca problemi var. Bu ülkede aç insanlar var. Bu ülkede, 2 ay sonra nerede işleyeceğini bilmeyen insanlar var, bugün bir gıda paketi ile belki ocaklar tüttürülüyor ama 2 ay sonra bunun da olamama ihtimali var. ‘Dünya bu problemle karşılaşıyor, biz ne yapacağız?’ Diye konuşan yok. ‘Tarım ürünlerimizi nasıl değerlendireceğiz?’ Diye konuşan yok. Bu ülkede sayısız alt sektörü besleyen turizm belki de 2021’i de kaybetmiş durumdadır ama bunu konuşan yok. Turizm Bakanı, Ekonomi Bakanı Tarım Bakanı ortada yok.

“Bu ülkede 2 paralık mafya bozuntuları el üstünde dolaştırılıyor”

İş yapan insanları da ipe sapa gelmez cümlelerle kamuoyu önünde güya zan altında bırakıyorlar. Tam da siyaset yapılması gereken, yanlışa yanlış diyebilmemiz gerektiği dönemdeyiz. Bu ülkede 2 paralık mafya bozuntuları el üstünde dolaştırılıyor ama iş yapmaya çalışan doğru dürüst insanlara bu muamele yapılıyor. Hayır. Artık dürüst insanlar da en az bu bozuntular kadar cesaretli davranmak zorundadır.”

“Eğer bir kanun dışılık varsa mahkemeler yoluyla mücadele edeceğiz”

“Bıçak kemiğe dayandı” diyen LTB Başkanı Harmancı, bugünden sonra doğruları olduğu gibi ifade etmekten kaçınmayacaklarını, eğer bir kanun dışılık, hukuk dışılık varsa bununla da bu saatten sonra mahkemeler yoluyla mücadele edeceklerini ifade etti.

Harmancı, şunları söyledi:

“Bu kriz ortamında bile insanların saf ve temiz duygularını maalesef bir şekilde kendi amaç ve siyasetleri uğruna kullanabilme meselesi var. Bu kadar zamandır maalesef muhalefetin duyarlı çağrılarına cevap dahi verilmedi. Başbakanla yaptığımız görüşmelerde kendisine izah etmeye çalıştığımız hususları baktık, dinlemediğini gördük, kendi gündemleri var.

“Bu olayların içinde dahi iyi deşilmesi gereken konular”

Bu olayların içinde dahi bence iyi deşilmesi gereken konular var. Ambulans alım ihaleleri var, ülkeye getirilen bazı ilaçların hangi firma adına getirildiğini, hükümete yakın hangi mihraklar tarafından getirildiğinin iyi araştırılması gerekiyor. Bugün cumhurbaşkanlığını eleştiren bazı doktorların da bu mihraklarla nasıl bir işbirliği var, bunların da iyi irdelenmesi gerekiyor. Eğer yasa dışılık ve hukuksuzluktan bahsediyorsak bugün hükümetin almış olduğu kanun hükmünde kararnamelerin birçoğu bence zaten kanundışıdır bunu ben söylemiyorum. Eğer bir kanun dışılık, hukuk dışılık varsa bununla da bu saatten sonra bizim de mahkemeler yoluyla mücadele edeceğimizin bilinmesi gerekiyor. Bıçak kemiğe dayanmıştır.”

“Maalesef siyasi amaç ve siyasi güdülenme ile yapılan işler”

LTB Başkanı Mehmet harmancı, yardımların dağıtılması konusu nada değindi.

Harmancı şöyle konuştu:

“Yardımlar konusu bile kendi aralarında mesele edildi. Kimin tarafından yapılacağının ne önemi var? Kim yapacaksa, insanların iyiliği için yapsın. Gerçekten ihtiyaçlılar için yapılsın. Bu kadar basit. Bunun sistematiğini bir şekilde kurgulaması gereken hükümet ve hükümete bağlı birimlerdir. Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak oluşturacağı bir havuzda denetimi yapılacak. Tabiî ki saha ayağı güçlü olan yerel yönetimler de dağıtımda etkin bir rol oynayacak. Maalesef siyasi amaç ve siyasi güdülenme ile yapılan işler gibi duruyor. Bu gündemleri daha fazla da uzatmak istemeyeceğim. Biz gerçeğe odaklanmak zorundayız. Bu ülkenin sağlık sisteminin daha matematiğini çözemedik. Bunu bile çözemeyen hükümetin pandemiyi yönetmesini mi bekliyoruz?”

“Ben artık bu yapıya güvenmiyorum”

LTB Başkanı Harmancı, hükümetin açıkladığı 1500 TL’lik maaş desteğinin de denetlenmesi gerektiğini belirterek, artık mevcut yapıya güven duymadığını söyledi.

Harmancı, şöyle konuştu: “İnsan sağlığı kadar önemi kadar yaptıkları işin siyaseti daha önelmiş olarak addediyorlar iktidarda kalabilmeyi iktidarın bir parçası olabilmeyi, ilerde belki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir avantaj sağlayabilmeyi buralardan nemalanmayı mevcut durumdan daha önemli addediyorlar.

Bence bir an önce pandemi hastanesini bitirsinler, bu ülkenin sağlık sisteminin nasıl yürütülebileceğine ilişkin ciddi bir stratejik belge ortaya koysunlar bunları konuşalım. Ekonomiye ilişkin orta ve uzun vadeli bir projeksiyon ortaya koysunlar bunları konuşalım. 1500 TL’yi bence şeffaflıkla nasıl dağıtılacağını ortaya koysunlar çünkü bu da büyük bir problem haline gelecek. Buradan uyarıyorum. Bunun da takibi bence kamuoyunda doğru, şeffaf bir şekilde yapılmalıdır. Kimlerin faydalanacağı, faydalanamayacağı, çünkü gerçek anlamda buna ihtiyacı olanlar yerine farklı insanlara vereceğiz. Ben artık bu yapıya o kadar güvenmiyorum. Biz öyle anlaşılıyor ki kendi göbek bağını kendimiz kesmeye devam edeceğiz. Doğru bildiklerimizi kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Bunun dışında yapabilecek bir şeyimiz yok.”

“Muhalefet artık bu ülkeye liderlik etmek zorundadır”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hükümet içerisindeki çelişkili açıklamalara da değinerek, muhalefetin artık çizmelerini giyip, bu ülkeye liderlik etmek zorunda olduğunu belirtti.

Harmancı, “Hükümetin kendi içindeki çelişkili açıklamaları da bunu gösteriyor. Düşünün Başbakan yardımcısı çıkıyor ve ‘ben başbakan olsaydım, bu krizi bu şekilde yönetmezdim’ diyor.

Yani bizim bugüne kadar söylemediğimizi başbakan yardımcısı söyledi o yüzden tabiî ki muhalefet artık çizmeleri giymek ve bu ülkeye liderlik etmez zorundadır. Bu kafa yapısının değişmesi için elinden geleni yapmak zorunda.

Biz yerel yöneticiler olarak yüzde 25 kesintiye rağmen, yurttaşlarımızın fatura ödemelerinin yüzde 10’a düşmesine rağmen, suyun tahsilatını yapamazken suyun tüm ödemelerini yapıyoruz, güncel tüm sosyal sigorta ihtiyat sandığı primlerimizi bir tamam devlete yapıyoruz. Personelimizi ödüyoruz, saha çalışmalarımızı arttırıyoruz her darda olana yetişmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Umarım bu süreç sonunda içimizdeki virüslerden de kurutuluruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sürecin aslında bir bakıma topluma kılavuzluk ettiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

“Ülkedeki hangi zihniyetin bizi yönettiğine dair bu dönem ortaya çıkarmıştır ki toplumun yanında olanlar bellidir. Toplumun karşısında ya da hizmet etmeyenler bellidir. O yüzden ben bu dönemin bu bakımdan oldukça önemli faydalı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu kadar basiretsiz, ne yaptığını bilmeyen bir yapıya rağmen toplum o kadar bilinçli ki evinden çıkmayarak çıktığında gerekli önlemelerini alarak, sosyal mesafesini koruyarak bu virüs belasından bir şekilden uzaklaşacağız. Ama umarım bu süreç sonunda içimizdeki ve beynimizdeki virüslerden de kurtulabilecek bir yapıyı el birliği ile oluşturmayı başarırız.”