Girne Belediyesi hayvan dostlarını ihmal etmiyor

Girne Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında çoğu kişinin evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelere, kuru mama ile su kabı bırakmaya devam ediyor…

Girne Belediyesinden verilen bilgide; sokakta yaşayan can dostlarımıza düzenli mama takviyeleri yapmaya devam ediyoruz denildi. Boğaz piknik alanındaki sokak hayvanları da kapsam dahiline alan Girne Belediyesi, hergün düzenli olarak mama ve su takviyelerini belirledikleri noktalara yapmaya devam ediyorlar.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkaı Nidai Güngördü; Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı artırdık” dedi.

Güngördü;Vatandaşlar’dan da kendi evlerinin önüne bölgelerindeki sokak hayvanları için mama ve su koymayı unutmamalarını,bir kap yemek ve bir kap suyun onların hayatlarını kurtaracaklarını kaydetti.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mama dağıtımı yapamayan hayvansever aktivistler, Belediyemizin mama dağıtım ekibine mama desteğinde bulunabilirler. Bölgeniz ile ilgili yardım desteği talebi için Alo 185 destek hattı veya 05338393838 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.