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Amcaoğlu: İnternet ücretlerine yüzde 30 zam iddiası asılsızdır

18 Nisan 2020

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sanal medyada yer alan “internet ücretlerine yüzde 30 zam geliyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Bakan Amcaoğlu, bu zor günlerde halkın mağdur edilmesinin söz konusu olmayacağına dikkat çektiği açıklamasında, “yapmayı düşündüğümüz, GSM ve internet üzerinden aldığımız vergilerin kapsamını genişleterek, vergi oranlarını aşağıya çekmek ve halkı rahatlatmaktır” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, internet ücretlerine yüzde 30 zam yapılacağı iddialarını yazılı bir açıklama ile yanıtladı. Bakan Amcaoğlu, Özel Hizmetler İletişim Vergisi oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu hatırlatırken, bu vergilerin kapsamına İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) uygulamasını da katarak, oranı aşağıya çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “GSM ses ve data vergilerinin kapsamını genişletiyoruz. Olay budur. Bunu yaparak, vergi oranını da düşürmüş olacağız ve örneğin cep telefonu hizmetlerinde şu anda oranı tam netleşmiş olmasa da yüzde 5’lik indirim yaşanabilecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiği içinde bulunduğumuz dönemde, bazı eleştirilerin haksız olduğuna değindi ve halkın ödeme gücünü zayıflatacak her türlü adımdan uzak durmaya çalıştıklarının bilinmesini istedi.



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