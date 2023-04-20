Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

“Akrebin Yolculuğu”, “72. Koğuş”, “Kabadayı” gibi sinema filmleri ve ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Beyaz Gelincik’ gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.