Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatSinema

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Rana Cabbar

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

“Akrebin Yolculuğu”, “72. Koğuş”, “Kabadayı” gibi sinema filmleri ve ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Beyaz Gelincik’ gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.


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Tags:Rana Cabbar
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