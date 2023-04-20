Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, parti içindeki yeni görevlendirmeleri duyurarak, siyasette olmazsa olmazın “iyi bir ekip” olduğunu vurguladı

Atlı: Kolektif liderlik ve dayanışma; doğru siyasetin anahtarıdır

Yazılı açıklama yapan Mine Atlı, kolektif liderlik ve dayanışmanın doğru siyasetin anahtarı olduğunu düşündüğünü, TDP- TKP bütünleşme süreç ve protokolü uyarınca da ön planda olanın kişi ve makamlar değil partileri olduğunu kaydetti.

Atlı, “Bunu o kadar benimsemişiz ki; protokol gereği yapılan yeni görev dağılımlarını topluma duyurmayı bile ihmal etmişiz. Çünkü her birimiz aynı yetki ve sorumlulukla elimizden geldiği kadar bu topluma alternatif olmaya çalışıyoruz” dedi.

Özkunt ve Koreli Genel Başkan Yardımcıları, Sururi ise Genel Sekreterlik görevine getirildi

Atlı açıklamasında, TDP’nin Genel Başkan Yardımcılarının Nevzat Özkunt ve Zuhal Koreli, Genel Sekreteri’nin ise Ersen Sururi olduğunu belirterek, Ekim ayında yapılacak parti kurultayına kadar olan yeni sekreteryanın bu isimlerden oluştuğunu söyledi.

Atlı, “Her biri iyi ki var. Kendilerinin önüne toplumun çıkarlarını koyabilen, eşitlik, barış ve adaletin yanında korkmadan durabilen böyle bir ekiple her gün sesimizin daha da gür çıkacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Foto: (Soldan sağa) Ersen Sururi, Mine Atlı, Zuhal Koreli, Nevzat Özkunt

TDP Basın Bürosu