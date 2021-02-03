Oytam: Karnı aç olan insan kapanma kurallarına uymaz

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılan Sağlık Veri Bilimi Uzmanı​​ Avustralya​​​ NSW Eyaleti Covid-19 Modelleme Sorumlusu Dr. Yalçın Oytam, KKTC’de hastalığın yayılma hızının 1.5’e yükseldiğini söyleyerek bu çok yüksek dedi. Oytam’ın söyledikleri şöyle; “Avustralya’da Vicoria eyaletinde yaşanan durum şuan Kuzey Kıbrıs’ta yaşanıyor… hastalığın yayılma hızı 1.5’e yükseldi ki bu çok yüksek. Temaslı takip sistemi kapasitesini aştı ve hastane de dolmak üzeredir. Avustralya’nın Victoria eyaletinde olduğu yaklaşık 1 hafta sonra vaka sayıları 300-400’lere çıkabilir. Derhal katı bir kapanma kararı alınmalı… Bu kapanma kararını destekleyici ekonomik tedbirler de alınmalı çünkü “aç” insanların kapanma kurallarına uymasını bekleyemezsiniz…