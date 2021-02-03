Arıklı: Devlet karantina otellerine ayda 40-45 milyon TL ödüyor

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devletin alınacak tedbirler için iç borçlanmaya gideceğini açıkladı. Devletin karantina otellerine ayda 40-45 milyon TL ödeme yaptığını söyleyen Arıklı, “YDP olarak evde karantina uygulamasını savunuyoruz” dedi. Arıklı’nın söyledikleri şöyle; “Devlet alınacak ekonomik tedbirler için iç borçlanmaya giderek kaynak yaratacak. Tahvil satarak borçlanmaya gidiyor. İlk etapta 500 milyon TL borçlanacağız.. Zenginden alıp fakire verme derken bu gibi şeylerden bahsetmeye çalıştım. YDP olarak bizim görüşümüz evde karantina uygulamasına geçilmesidir. Çünkü devlet karantina otellerine ayda 40-45 milyon TL harcama yapıyor”