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“Bu saatten sonra artık maskeyi istediğiniz yere takınız”
Girne Akçiçek Hastanesi doktorlarından Özcan Hüdaverdi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu saatten sonra artık maskeyi istediğiniz yere takınız” dedi.
Hüdaverdi’nin açıklaması:
“Bu saatten sonra artık MASKEYi istediğiniz yere takınız!!!!
Cephede savaşıp karantinada olan ve covid virüs belasına yakalanan Akçiçekteki meslektaşlarım, hemşirelerimiz, personelimiz ve pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza geçmiş olsun
Pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza Allah sağlık ve güç versin”