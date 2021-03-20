Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler

EN AZ ÜLKE ASKIYA ALMIŞTI

Kan pıhtısı sorunları sebebiyle dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanımı askıya alınan Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirtti.

Avrupa’da en az 17 ülke, aşı yapıldıktan sonra pıhtılaşma ve kanama sorunları nedeniyle hastanelere kabul edilen kişilerin raporlarının ardından aşı kullanımını askıya almış veya ertelemişti.

DSÖ’DEN ‘AŞILAMAYA DEVAM’ ÖNERİSİ

AstraZeneca ve Avrupa İlaç Ajansı, pıhtılaşma sorunları hakkındaki endişelerin insan denemelerinde ortaya çıkmadığını söylerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel corona virüs can kayıplarının 2,8 milyonu bulmasıyla aşılamaya devam edilmesini önerdiğini açıkladı.

Bunun üzerine birçok ülke Oxford – AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmaya devam edeceğini açıklarken birçok ülke ise askıya alma kararını sürdürdüğünü bildirdi. İşte Oxford / AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını kullanmaya devam edeceğini ve askıya alma kararını sürdüreceğini açıklayan ülkeler:

FRANSA Fransa ilaç düzenleyicisi, ülkede 19 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının tekrar kullanılmasına izin verildiğini bildirirken aşının yalnızca 55 yaş ve üstü kişilere uygulanacağının altını çizdi.