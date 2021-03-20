DünyaSağlık

Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler

20 Mart 2021
AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler





Geçtiğimiz hafta kan pıhtısı sorunları sebebiyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanımı askıya alınan Oxford – AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ilaç Ajansı, aşının faydasının zararından fazla olduğunu söyledi. Bunun üzerine birçok ülke aşılamaya devam ederken bazı ülkeler ise aşı ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.

 





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20 Mart 2021




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