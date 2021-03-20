Mucize ikizler: Türkiye’de Corona virüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular

Türkiye İstanbul’da corona virüslü anneden sezaryenle doğan ve PCR testleri pozitif çıkan prematüre ikiz bebekler, iki aylık tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
“BAYA SIKINTILI SÜREÇLERDEN GEÇTİLER”
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Altuncu da, “Ekip olarak çok mutluyuz. İki ay boyunca bizimle birlikte tedavileri sürdü. Baya sıkıntılı süreçlerden geçtiler. Şimdi mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Prematüre bebeklerde görülen beyin hasarı veya gözle ilgili herhangi bir sorun ikiz bebeklerde görmedik. Bunlar bizim taburcu ettiğimiz corona virüs annelerden üçüncü ve dördüncü bebeğimiz. Ve çok mutluyuz” diye konuştu.