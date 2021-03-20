Mucize ikizler: Türkiye’de Corona virüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular

Tokat’tan İstanbul’a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem ve eşi Samet Çiğdem, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Narin Çiğdem’e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıkan kız ikiz bebekler de tedavi altına alındı. Çift, kendilerine uygulanan tedavi sonrası koronavürüsü yendi. İki ay süren tedavinin sonuç vermesiyle prematüre ikiz bebekler sağlığına kavuştu. Dün taburcu edilen ikiz bebekler, anne Narin Çiğdem ve baba Samet Çiğdem’e teslim edildi. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiftin ikiz bebeklerine henüz isim koymadıkları öğrenildi.

“52 GÜNDÜR İKİZ BEBEKLERİM KUVÖZDEYDİ”

Anne Narin Çiğdem, “Tokat’tan İstanbul’a geldim. Burada koronavirüse yakalandım. Daha sonra da koronavirüslü doğum gerçekleştirdim. Doğumdan sonra ikiz bebeklerim de koronavirüslü doğdu. 52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek için veya durumları hakkında bilgi almak için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Sonu gerçekten çok güzeldi. Hastanedeki herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle ve ikiz bebeklerimle çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gerçekten çok mutluyum. Hep bu günü bekliyordum. İkiz bebeklerimi teslim almayı hep bekliyordum. Gerçekten çok güzel ve herkese teşekkür ederim” dedi.