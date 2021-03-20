ÇevreDünya

İzlanda’da Fagradals Yanardağı 6 bin yıl sonra faaliyete geçti

20 Mart 2021
İzlanda'da Fagradals Yanardağı





İzlanda’nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadasında geçtiğimiz üç hafta içinde 40 binden fazla deprem meydana geldi. Depremler sebebiyle faaliyete geçen olan ve 6 bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağında patlama meydana geldi.





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20 Mart 2021




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