Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan alınması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Türkiye’de krizin eşiğine gelmiş bir ekonomiyi devralan ve doğru ilacı uygulayan TCMB başkanı Naci Ağbal, beş ayını dolduramadan görevden alındı.

Neyi doğru yaptı Ağbal? Kendisinden önceki ekonomi yönetiminin hatalarını gördü. Merkez Bankası olarak kriz anında yapılması gerekenleri doğru tespit etti. Fiyat istikrarını önceliklendirdi. Kararlı bir duruş sergiledi.

12 Mart tarihinde açıklanan reform paketi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “İkide bir fiyat istikrarı diyorlar, biz onu bir kenara koyduk.” sözlerinden sonra para politikası duruşunda bir değişiklik sinyali verildiğinden endişe etmiştim.