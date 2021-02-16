Oxford-Astrazeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı geliştirdikleri aşıyı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edeceklerini duyurdu.

BBC’nin haberine göre, Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak.

Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD’de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.