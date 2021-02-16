Arıklı: Krediler 6 ay ötelendi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Kemal Altuncuoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın toplantısında kredi kefalet merkez Kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyuruldu…

Toplantıda konuşma yapan kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Altuncuoğlu şunları söyledi; Kredi Kefalet Merkez Kooperatifimiz 2017 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığı ortak protokolü ile Türkiye Ticaret Bakanlığına bağlandı.

O gün itibarı ile KKTC kredi kefalet kooperatifine Türkiye Cumhuriyeti İki Milyar TL’lik bir kredi aktardı. Bu kaynağında sebebi küçük esnaf ve işletmelerimize düşük faizli kredi imkanları sağlamaktı.2018 yılında kurulan sistemimiz bütün işletmelerimize kredi dağıtmaya başladı. Bunun yanında önemli adımlarda attık.

TC’de limitet şirketler esnaf kredisi kullanamazken biz yaptığımız girişimler neticesinde KKTC’de ki bütün işletmelerin bu kredilerden yararlanmasını sağladık. Kredilerimizi Ocak ayına kadar 5 yıl vade ile yıllık % 4.5 faizle verdik. Bunun yanında 10 yıl vadeli olarak işyeri edindirme kredisi ve işyeri araç alımlarında 7 yıl vadeli kredi kullandırdık. Geçtiğimiz yıl covid-19 başladığında Türkiye Cumhuriyeti ile görüşerek taksitlerin 6 ay ertelenmesini sağlamıştık.

Bu yılda aynı sıkıntılar devam ettiği için tekrardan taksit ödemelerinin ötelenmesi maksatlı görüşmeler yaptık. Sayın Erdoğan’ın talimatı ile bu seferde bir önceki gibi gereken yardımı aldık ve Temmuz ayına kadar bizden kredi alanları taksitlerini öteleme imkanına sahip olduk.

Şu anda bu girişimimizle de ülke ekonomimize önemli derecede katkı sağladığımıza inanıyoruz. Ekonomimize de son bir yıl içerisinde 35 Milyon TL kaynak aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. Burada bizim için en önemli kurumlardan bir tanesi bizimde bağlı olduğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır.

Sayın bakanımız Erhan Arıklı’ya hem Türkiye Cumhuriyeti ile bizler için yapmış olduğu girişimlerden hem de bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum dedi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi olarak esnafımızın yanında olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum dedi. Arıklı özellikle bu kritik dönemde yani pandemi sürecinde bizimde ricalarımızı kırmadan altı aylık öteleme yapmanız bizleri fazlası ile memnun etmiştir dedi.

Arıklı umarım ki bu yaptıklarınız diğer kooperatiflere ve belki de bankalar sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz da olsa rahatlar dedi. Arıklı sizin bu işte öncülük etmeniz beni ziyadesi ile memnun etmiştir diyerek bu konu ile alakalı yüzlerce teşekkür mesajı aldığını da belirtti.

Bakan Arıklı yapılan bu icraat kredi kullanan insanımız kadar ülke ekonomimizi de direk etkileyecektir dedi. Kapalı olduğumuz bu dönemde insanımızın kredi taksiti ödemesi zaten mümkün değildi iş yapamayan insanlardan da zorla para istemek tefecilik mantığıdır diyen Arıklı umarım bankacılarda bu dönemde sizin gösterdiğiniz anlayış içerisinde hareket ederler reel sektörü ,esnaf ve zanaatkarları rahatlatırlar dedi.

Arıklı yapılan bu çalışmalardan dolayı sizleri ve aracılık yapan herkesi kutluyorum diyerek yeni projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeniz için her türlü yardıma hazırım dedi.