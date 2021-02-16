CTP’den BRT yönetimine “Uyarı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), BRT’nin CTP’ye “sansür” uyguladığını belirterek, BRT yönetimini uyardı ve “CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir” açıklamasında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamada, “dış müdahalelerle göreve getirildiği” savunulan ülke yönetiminin, topluma her yönüyle zarar vermeye devam ettiği öne sürüldü.

Başta Kıbrıs sorununda izlendiği savunulan yanlış siyaset, ekonomi ve sağlık alanlarında alınan veya alınmayan kararların ülkeyi koas ortamına soktuğunu, demokrasi ve özgürlükler anlamında da her gün yeni vukuatlar işlendiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“BRT TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR”

“Kamu yayıncı kuruluşu konumundaki BRT, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Yasası gereği ‘toplumun sesi’ olması gereken BRT, UBP’li hükümetler döneminde ‘iktidar borazanlığı’ yapmayı sürdürüyor.

Birkaç ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ‘kamusal yayıncılığın yüz karası’ yayınlara imza atan BRT kurumu, benzer tutumunu bu günlerde de sürdürüyor.

Bunun bir örneği de dün yaşanmıştır. Meclis’te milletvekili sayısı bakımından ikinci sırada olan, yani ana muhalefet görevi üstlenen CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın partili vekiller ve yöneticilerle beraber düzenlediği basın toplantısı BRT’nin ana haber bülteninde ‘yok’ sayılmıştır.

“BUNUN ADI SANSÜR”

BRT’nin de muhabir ve kameramanıyla izlediği basın toplantısının haberi, saat 19.00’da yayımlanan BRT ana haberde tek satır yer alamamıştır. Bunun adı açık sansürdür. BRT yöneticileri bir kez daha ana muhalefet CTP’yi sansürlemiştir. BRT kurumu oraya atanmışların değil, toplumun kurumudur. Bu sansürün hesabını BRT yöneticilerini atayanlar ve atanmışlar mutlaka vereceklerdir. Toplumun bağrından çıkan CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir!”