Girne Belediye Meclisi’nden kiracılar ve gıda desteği için destek kararı

Girne Belediye Meclisi, belediye bünyesindeki kiracılarına ve kent halkına gıda desteği sağlayabilecek sosyal proje için destek verilmesi kararı üretti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne Belediyesi Meclisi’nin 9 Şubat’ta sosyal medya üzerinden düzenlediği toplantıda belediye bünyesinde kirada bulunan dükkanların Ocak ve Şubat kira bedellerinden tamamen muaf olması ve Girne İyilik Gönüllüleri adı altında faaliyet gösteren grubun “İyilik Mutfağı” projesine destek verilmesi için karar üretildiği bilgisi verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaşanan süreçte geçmiş aylarda da olduğu gibi Belediye ve Belediye Meclisi’nin halkın yararına olabilecek çeşitli uygulama ve kararların yanında bu iki önemli konuda da oy birliğiyle karar aldığını kaydetti.

Belediye Meclisi’nde bulunan tüm üyelere katkılarından dolayı teşekkür eden Güngördü, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır. Tüm halkımızı kurallara sıkı sıkıya uymaya özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında kalabalık ortamlardan kaçınmalarına özen göstermelerini rica eder, sağlıklı günler dilerim.”