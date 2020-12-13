Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19’a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe’de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien’le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg’la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

TFF ve Fenerbahçe Kulübü’nden Bariç için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybeden Hırvat teknik direktör Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe eski teknik direktörü, ülkesi Hırvatisan’ın yanı sıra Avusturya ve Arnavutluk milli takımlarını çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bariç ailesi, Fenerbahçe camiası ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz.” denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise “Futbol A takımımızın 1997-1998 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Otto Bariç’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.